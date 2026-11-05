Стакан воды во время еды не нарушает пищеварение. Убеждение, что жидкость разбавляет желудочный сок и мешает переваривать пищу, не имеет физиологического обоснования. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Елена Пехотина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Желудок сам регулирует выработку соляной кислоты и ферментов — в зависимости от того, сколько и какой еды поступило. Вода эти механизмы не выключает. Более того, жидкость размягчает пищу и помогает ей продвигаться по пищеварительному тракту. Поэтому привычка запивать обед водой сама по себе не опасна для здоровья.

Универсальной нормы, сколько пить за один приём, нет. Ориентироваться стоит на ощущения. Если большой объём воды вызывает переполнение желудка, дискомфорт или усиливает симптомы рефлюкса, лучше пить небольшими глотками или перенести основную часть питья на другое время.

Здоровому человеку отказываться от стакана воды за обедом ради пищеварения не нужно. Важнее комфортный питьевой режим и внимание к собственным сигналам. Заставлять себя выпивать много жидкости за едой тоже не стоит.