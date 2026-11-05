В Карпинске Свердловской области голодный медведь пробрался на дачный участок и устроил настоящий погром. Хищник выбил окна, перевернул мебель, разбил банки с заготовками и повредил баню. Позднее зверя выследили и застрелили охотники. Об этом сообщает SHOT.

В Свердловской области голодный медведь разгромил дачу и баню. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл 2 ноября в садовом товариществе в районе 154-го квартала. Владелец участка отсутствовал и узнал о незваном госте, только когда вернулся на дачу и обнаружил многочисленные разрушения.

По предварительным данным, косолапый проник в дом через окно. В поисках еды он перевернул мебель, разорвал обивку стульев, разбил банки с соленьями и раскидал вещи. На этом медведь не остановился. Выбравшись из дома, он добрался до бани, повредил крышу и обрушил печную трубу. По информации SHOT, на крыше хищник также оставил помёт.

О происшествии также рассказал глава Карпинска Андрей Клопов. По словам чиновника, специалисты установили, что дачный участок посетил молодой, сильно истощённый медведь, который не смог нормально подготовиться к зимней спячке.

«Главная опасность шатуна заключается в сочетании голода, физиологического стресса и потери страха перед человеком», — предупредил Клопов.

Специалисты пояснили, что при нехватке пищи такие животные начинают искать пропитание возле жилых домов, на свалках и фермах. В подобном состоянии хищники могут представлять серьёзную опасность для людей.

Вскоре медведя обнаружили неподалёку от населённого пункта и застрелили. Выяснилось, что это был самец возрастом около трёх-четырёх лет. Местных жителей призвали сохранять бдительность при появлении диких животных возле жилья.

Ранее Life.ru сообщал о медведе, который разгромил жилой дом в Томской области и уснул на диване перед телевизором. Хищник выбил окно, повредил мебель и холодильник, а затем устроился отдыхать прямо в комнате. Незваного гостя обнаружили родственники хозяйки, пришедшие протопить печь и покормить кошек.