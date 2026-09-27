Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступления главы ведомства Сергея Лаврова на площадках ООН вернули западные страны к историческому контексту ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в комментарии ИС «Вести».

По словам Захаровой, это было заметно во время заседания Совета Безопасности ООН по украинской теме, а также в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи организации. Она назвала это возвращением к историческому контексту и событиям, которые важны для обсуждения ситуации.

«Это как раз их стратагема. Вот эти их нарративы были полностью разбиты возвращением к дискуссии в исторический контекст и с напоминанием о том, кто же действительно во всём этом виноват и сыграл главенствующую роль, в частности, если мы говорим о ситуации вокруг Украины, и что нужно делать для того, чтобы из этого выходить», — сказала она.

Она также сообщила, что обсуждение исторического контекста и напоминание о роли разных участников событий позволили опровергнуть подобные трактовки. В комментарии Захарова связала это с обсуждением причин ситуации вокруг Украины и возможных путей её разрешения.

Ранее сообщалось, что Лавров за три неполных дня работы на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провёл около 50 встреч. Из общего числа контактов 42 оказались полноформатными переговорами с участием представителей других стран.