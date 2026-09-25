Разбитая дверь и скандалы из-за еды: Сестра Самойловой вспомнила о вспышках гнева Джигана

Разбитая дверь, крики на персонал и охрана виллы с оружием — о таких эпизодах из жизни Джигана рассказала двоюродная сестра его бывшей жены Оксаны Самойловой. Блогерша Анастасия поделилась своими воспоминаниями в TikTok.

По словам девушки, однажды в гостях она заметила повреждённую дверь и спросила о ней одну из племянниц. Та ответила, что это сделал отец.

Сестра Самойловой рассказала о вспышках гнева Джигана. Видео © TikTok / withoutndsss

«Я помню, как он безумно кричал на персонал за то, что ему положили еду «как голубю». Или за то, что дочь взяла еду из «его холодильника», — рассказала Настявизаутндс.

Ещё один случай, по утверждению блогерши, произошёл во время семейного отпуска. Тогда Джиган якобы приобрёл много оружия и дежурил у дверей виллы. Родственница Самойловой также заявила, что во время развода поведение рэпера тяжело отражалось на всей семье.

«К сожалению, мы все жили в этом очень и очень давно», — заключила она.

Ранее Life.ru писал, как после развода Джиган опубликовал созданное нейросетью семейное фото с Самойловой и детьми. Снимок привлёк внимание пользователей необычными деталями, допущенными искусственным интеллектом.