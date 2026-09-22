Разбор дошёл до суда: Бородина и Сердюков потребовали защиты чести после ролика Степановой

Телеведущая Ксения Бородина и её муж Николай Сердюков подали в суд на психолога и блогера Веронику Степанову. Пара требует защиты чести, достоинства и деловой репутации после публикаций с разбором их отношений и личности телеведущей.

О судебном споре стало известно из повестки, которую сама Степанова опубликовала в соцсетях. Истцами в документе указаны сразу Бородина и Сердюков, дело рассматривает Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Степанова известна жёсткими публичными разборами знаменитостей, в которых совмещает психологические оценки с язвительными формулировками. Один из таких выпусков был посвящён Бородиной и Сердюкову.

По словам Степановой, защищать её интересы в суде будет Екатерина Гордон. На момент публикации Бородина и Сердюков публично не раскрывали, какие именно высказывания психолога считают порочащими и какие требования, помимо защиты репутации, заявлены в иске. Однако из видео известно, что супруга знаменитости Степанова назвала опоссумом за внешние сходства.

Суду предстоит определить, были ли спорные высказывания утверждениями о фактах либо оценочными суждениями. В делах о защите чести и достоинства это имеет принципиальное значение: российские суды должны учитывать баланс между правом на защиту репутации и свободой выражения мнения.

Ранее Life.ru писал о другом судебном споре с участием Вероники Степановой — компания Tefal требовала взыскать с неё 2 млн рублей за нарушение авторских прав. Информация об иске появилась в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Степанова уже тогда находилась за границей, поэтому заседание планировалось проводить в дистанционном формате.