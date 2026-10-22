Разбой с элементами реалити: Умная колонка включила россиянке ограбление её мужа

Жительница Санкт-Петербурга, находясь в Ленинградской области, случайно услышала через умную колонку, как трое неизвестных угрожают её мужу и похищают вещи из квартиры. Женщина немедленно обратилась в полицию, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл на проспекте Народного Ополчения. По словам 31-летнего хозяина жилья, к нему пришли трое малознакомых молодых людей. Визит обернулся ограблением: гости достали нож и, угрожая расправой, потребовали отдать ценное имущество.

Добычей нападавших стали iPhone, студийный микрофон, наушники и звуковая карта. Общую стоимость похищенного потерпевший оценил в 78 тысяч рублей. Всё происходящее через домашнюю колонку слышала супруга мужчины, которая в тот момент находилась за городом. Она вызвала правоохранителей, однако прибывшим полицейским никто не открыл дверь. Телефон владельца квартиры также оказался недоступен.

Лишь на следующий день пострадавший самостоятельно пришёл в отделение и написал заявление. Уже вечером оперативники задержали предполагаемых участников нападения на улице Солдата Корзуна. Двум молодым людям по 21 году, третьему — 17 лет. Похищенные вещи изъяли, возбуждено уголовное дело о разбое.