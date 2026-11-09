Россияне могут продать земельный участок без уплаты НДФЛ, даже если незадолго до сделки разделили его на две части. При расчёте минимального срока владения учитываются годы, в течение которых собственнику принадлежала первоначальная земля, рассказал Life.ru председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

С 2025 года собственник может продать участок после раздела с учётом всего периода владения исходной землёй. Если накопленный срок достиг установленного минимума, доход от сделки освобождается от НДФЛ. Раздел незадолго до продажи сохраняет годы, в течение которых человек владел первоначальным участком. Сергей Гаврилов Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Льгота действует, если из одного земельного участка образовалось не более двух. При этом речь идёт о земле под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество и гаражи для собственных нужд. Продать можно как один из новых участков, так и оба, сохранив первоначальный срок владения для каждого.

Например, россиянин оформил участок под ИЖС в 2018 году, а в 2026-м разделил его на две части и решил одну продать. Несмотря на недавнюю регистрацию нового объекта в ЕГРН, срок владения им будут отсчитывать с 2018 года. Поскольку стандартный пятилетний период уже истёк, платить НДФЛ с продажи не придётся.

Обычно минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налога составляет пять лет, однако в отдельных случаях он сокращается. Региональные власти также вправе устанавливать более короткие сроки для определённых объектов или категорий собственников. Новое правило действует в отношении доходов, полученных с 1 января 2025 года, даже если землю разделили раньше. Соответствующая норма закреплена в пункте 2 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ.

«Перед сделкой стоит проверить назначение земли в ЕГРН, количество участков, появившихся после раздела, и дату регистрации права на исходную землю», — посоветовал Гаврилов.

Ранее Life.ru выяснил, когда собственники могут изменить вид разрешённого использования земельного участка без согласования с администрацией. Сергей Гаврилов объяснял, что такая возможность предусмотрена, если выбранный вариант относится к основным видам использования, закреплённым в местных правилах землепользования и застройки. В остальных случаях может потребоваться разрешение муниципальных властей.