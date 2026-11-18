Первый контакт Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне может состояться уже вечером 18 ноября на торжественном приёме у Си Цзиньпина. Однако время отдельных переговоров президентов России и США пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля предположил, что встреча двух лидеров на приёме вряд ли перерастёт в полноценные переговоры. Он напомнил, что мероприятие носит протокольный характер, а Путин и Трамп будут находиться в гостях у председателя КНР.

«Они в гостях у [председателя КНР] Си Цзиньпина. Есть какие-то правила приличия. Но по крайней мере какой-то уже первый контакт состоится», — пояснил Песков.

Что касается отдельной двусторонней встречи, российская и американская делегации продолжают согласовывать её время. Если договориться о полноценном формате не удастся, президенты могут ограничиться коротким разговором в кулуарах саммита.

«Нет, пока [время встречи] не согласовано. Скорее всего, будут искать какой-то такой проходной вариант на ногах, если не договорятся о чём-то ещё», — сказал представитель Кремля.