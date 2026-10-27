Разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии длился 1,5 часа, заявил Ушаков

Ранее в Кремле подтвердили, что инициатива переговоров исходила от Александера Стубба и Йонаса Гара Стёре. Как сообщал Life.ru, европейские политики обсудили с российским президентом перспективы мирного урегулирования на Украине и предстоящие дипломатические контакты. Перед звонком они провели консультации с украинской стороной. При этом подробности возможных договорённостей сразу после беседы не раскрывались.