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Регион
Опубликовано 27 октября, 18:46

Разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии длился 1,5 часа, заявил Ушаков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре продолжались полтора часа. Продолжительность беседы раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«[Разговор] продолжался полтора часа», — сказал Ушаков.

Три часа за закрытыми дверями: Ушаков раскрыл характер встречи Путина с Уиткоффом
Три часа за закрытыми дверями: Ушаков раскрыл характер встречи Путина с Уиткоффом

Ранее в Кремле подтвердили, что инициатива переговоров исходила от Александера Стубба и Йонаса Гара Стёре. Как сообщал Life.ru, европейские политики обсудили с российским президентом перспективы мирного урегулирования на Украине и предстоящие дипломатические контакты. Перед звонком они провели консультации с украинской стороной. При этом подробности возможных договорённостей сразу после беседы не раскрывались.

Больше новостей о международных переговорах и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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