Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию результативных ударов по объектам военной и портовой инфраструктуры противника на Южном направлении. Основной удар пришёлся по ключевым точкам материально-технического обеспечения и управления украинских формирований.

Об успешном поражении назначенных целей 27 сентября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что в порту Килия под удар российских подразделений попали критически важные объекты военной логистики и командования противника:

«В результате ударов поражены в порту Килия штаб военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы Украины, четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры», — проинформировали в военном ведомстве.

Выведение из строя причалов, складов снабжения и командного пункта базы «Восток» существенно затрудняет переброску ресурсов и снижает возможности противника по координации действий в данном секторе. Силы РФ продолжают планомерную работу по демилитаризации военных узлов украинской стороны.

Российские подразделения продолжают систематическое выбивание арсеналов и технической базы украинских формирований в глубоком тылу. Очередная успешная операция по уничтожению вооружения была проведена и на территории Николаева.