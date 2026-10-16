Разгромила соперницу 11:0: россиянка Алина Шевченко взяла золото чемпионата мира по борьбе в США

Российская спортсменка Алина Шевченко завоевала золотую медаль молодёжного чемпионата мира по спортивной борьбе в американском Лас-Вегасе. В финале весовой категории до 68 килограммов она разгромила представительницу Белоруссии Ксению Тереню со счётом 11:0.

Шевченко уверенно прошла турнирную дистанцию, одержав четыре победы. В полуфинале россиянка не оставила шансов итальянке Лауре Гордино, завершив схватку со счётом 10:0. В решающем поединке она также не позволила сопернице набрать ни одного балла.

Спортсменка представляет Московскую область и тренируется в школе олимпийского резерва Егорьевска. Для неё нынешнее золото стало уже вторым на мировых первенствах: ранее Шевченко побеждала на соревнованиях среди борцов до 20 лет.

Бронзовые награды в категории до 68 килограммов достались японке Рай Хосино и итальянке Лауре Гордино. Молодёжный чемпионат мира проходит в Лас-Вегасе с 12 по 18 октября, в нём участвуют спортсмены не старше 23 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские борцы выиграли общий медальный зачёт молодёжного чемпионата мира по греко-римской борьбе. На соревнованиях в Братиславе в августе 2026 года россияне завоевали шесть наград, включая три золотые. Чемпионами стали Рамазан Нехай, Мингиян Горяев и Али Ильясов.