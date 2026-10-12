С олимпийского пьедестала в Госдуму: Власов дал обещание из-за критики депутатов-спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов намерен доказать делами, что способен приносить пользу людям на посту депутата Госдумы. Об этом он сам рассказал в интервью в ответ на критику в адрес парламентариев-спортсменов.

Представлять в нижней палате 36-летний борец будет Тамбовскую область. Он поблагодарил жителей региона за оказанное доверие и рассказал, что во время поездок по муниципалитетам неизменно встречал поддержку. Теперь достигнутые в профессиональном спорте результаты Власов рассчитывает перенести в общественно-политическую деятельность.

Особое внимание новый парламентарий собирается уделить воспитанию молодёжи и созданию условий для развития детей. Борьбу за их умы он назвал одной из важнейших задач современности. Предстоящую работу спортсмен намерен вести совместно с единомышленниками, в том числе в профильном комитете под руководством Олега Матыцина.

К скептическому отношению к своей новой деятельности олимпийский чемпион относится спокойно. Он напомнил, что и во время соревнований у него были как поклонники, так и критики. Подобные обстоятельства лишь добавляют мотивации, поэтому Власов благодарен обеим сторонам.

«Это возможность проявить себя, возможность своими действиями доказать, что ты состоятелен и что ты полезен людям», — подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.

За годы спортивной карьеры Власов дважды становился победителем Олимпийских игр. Кроме того, в его активе три золотые медали чемпионатов мира и четыре титула сильнейшего борца Европы.

Ранее Life.ru сообщал, что олимпийская чемпионка Светлана Журова выступила за участие профессиональных спортсменов в работе Госдумы. По её словам, депутаты регулярно рассматривают законопроекты, касающиеся здоровья граждан, массовой физкультуры и детских секций. Поэтому опыт людей, посвятивших жизнь большому спорту, необходим при обсуждении подобных инициатив.