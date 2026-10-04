Журова заявила, что Госдуме нужны профессиональные спортсмены

Ранее Life.ru сообщал, что Елена Вяльбе заступилась за спортсменов-депутатов и ответила на их критику. Она заявила, что не понимает, почему претензии предъявляют именно к бывшим атлетам, работающим во власти, но при этом не задают аналогичных вопросов артистам в Госдуме. Вяльбе также отметила, что спортивное прошлое само по себе не мешает человеку заниматься политикой и работать в органах власти.