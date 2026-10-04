Журова заявила, что Госдуме нужны профессиональные спортсмены
Госдума. Обложка © Life.ru
Государственной думе нужны депутаты с профессиональным спортивным опытом, поскольку парламент регулярно рассматривает законы о здоровье и физической культуре. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
По её словам, в нижней палате представлены люди самых разных профессий, поскольку депутаты работают практически со всеми сферами жизни страны.
«В Думе обсуждаются вопросы всех сфер жизни нашей страны, обсуждается большое количество законов, связанных со здоровым образом жизни, массовым и детским спортом. Без профессионального мнения здесь не обойтись», — сказала Журова.
Ранее Life.ru сообщал, что Елена Вяльбе заступилась за спортсменов-депутатов и ответила на их критику. Она заявила, что не понимает, почему претензии предъявляют именно к бывшим атлетам, работающим во власти, но при этом не задают аналогичных вопросов артистам в Госдуме. Вяльбе также отметила, что спортивное прошлое само по себе не мешает человеку заниматься политикой и работать в органах власти.
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