«Мы что, дебилы какие-то?»: Вяльбе ответила на критику спортсменов-депутатов

Первый заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе выступила в защиту бывших спортсменов, которые после завершения карьеры идут в политику. Она заявила, что не понимает, почему именно атлеты сталкиваются с критикой.

«Не понимаю, почему активно критикуют спортсменов-депутатов. Почему тогда не критикуют артистов, которые находятся в Госдуме? Чем они отличаются?», — сказала Вяльбе в беседе с Sport24.

По её мнению, спортивное прошлое само по себе не должно становиться аргументом против работы человека в органах власти. Вяльбе также положительно оценила личные качества бывших атлетов, выбравших политическую карьеру.

«Считаю, что они и коммуникабельные, и умные люди. Почему бы им не быть в каких-то органах власти? Мы что, дебилы, что ли, какие-то?» — отметила она.

Ранее Life.ru рассказывал, что олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала давление на российских спортсменов со стороны стран ЕС. По её мнению, подобные инициативы могут быть направлены на то, чтобы выбить атлетов из равновесия перед новым соревновательным сезоном. Журова также допустила, что странам, создающим препятствия для российских участников, в дальнейшем могут реже доверять проведение крупных международных соревнований.