На Ачинском глинозёмном комбинате в Красноярском крае, по предварительным данным, произошёл масштабный разлив щёлочи. О происшествии сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Место происшествия. Видео © Telegram / Kras Mash

По имеющейся информации, на предприятии сгорел трансформатор, из-за чего основные цеха остались без электричества. Щёлочь разлилась по производственному зданию, затопив в том числе душевые и столовую.

Опасная жидкость также вытекла за пределы помещений на территорию комбината. Как утверждают местные жители, собрать её не удаётся. Официального подтверждения информации об аварии пока нет.