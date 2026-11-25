Разлив щёлочи затопил цеха и столовую Ачинского комбината
Обложка © ТАСС / Александр Колбасов
На Ачинском глинозёмном комбинате в Красноярском крае, по предварительным данным, произошёл масштабный разлив щёлочи. О происшествии сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Место происшествия. Видео © Telegram / Kras Mash
По имеющейся информации, на предприятии сгорел трансформатор, из-за чего основные цеха остались без электричества. Щёлочь разлилась по производственному зданию, затопив в том числе душевые и столовую.
Опасная жидкость также вытекла за пределы помещений на территорию комбината. Как утверждают местные жители, собрать её не удаётся. Официального подтверждения информации об аварии пока нет.
Ранее в американском городе Толедо произошла утечка опасного химического вещества, применяемого при производстве пластмасс и лакокрасочных материалов. За медицинской помощью обратились не менее 60 человек. Власти распорядились эвакуировать жителей в радиусе 1,6 километра от места аварии.