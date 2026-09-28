«Размер имеет значение»: почему HIMARS не выиграть ракетную дуэль против «Торнадо-С»
«Ростех»: «Торнадо-С» переигрывает HIMARS за счёт более крупного калибра
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Российская РСЗО «Торнадо-С» получила преимущество в мощности боеприпасов благодаря более крупному калибру. Об этом заявили в «Ростехе», сравнивая отечественную систему с американской HIMARS.
«Наша «Торнадо-С» переигрывает американский HIMARS за счёт решающего преимущества — более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой», — сообщили в госкорпорации.
Управляемые реактивные снаряды российской системы обладают большей дальностью и более мощной боевой частью. Кроме того, в корпорации заявили о высокой точности таких боеприпасов. Снаряды «Торнадо-С» способны преодолевать эшелонированную противовоздушную оборону. Новая система управления огнём также позволяет расчёту оперативно наносить удар и покидать позицию, не дожидаясь ответного огня. При этом HIMARS может использовать несколько типов боеприпасов с различными характеристиками.
Ранее Life.ru показывал ракетную дуэль «Торнадо-С» и HIMARS на Харьковском направлении. По данным Минобороны РФ, расчёт российской РСЗО тогда уничтожил американскую установку.
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