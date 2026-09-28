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Опубликовано 28 сентября, 08:25

«Размер имеет значение»: почему HIMARS не выиграть ракетную дуэль против «Торнадо-С»

«Ростех»: «Торнадо-С» переигрывает HIMARS за счёт более крупного калибра

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская РСЗО «Торнадо-С» получила преимущество в мощности боеприпасов благодаря более крупному калибру. Об этом заявили в «Ростехе», сравнивая отечественную систему с американской HIMARS.

«Наша «Торнадо-С» переигрывает американский HIMARS за счёт решающего преимущества — более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой», — сообщили в госкорпорации.

Управляемые реактивные снаряды российской системы обладают большей дальностью и более мощной боевой частью. Кроме того, в корпорации заявили о высокой точности таких боеприпасов. Снаряды «Торнадо-С» способны преодолевать эшелонированную противовоздушную оборону. Новая система управления огнём также позволяет расчёту оперативно наносить удар и покидать позицию, не дожидаясь ответного огня. При этом HIMARS может использовать несколько типов боеприпасов с различными характеристиками.

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Ранее Life.ru показывал ракетную дуэль «Торнадо-С» и HIMARS на Харьковском направлении. По данным Минобороны РФ, расчёт российской РСЗО тогда уничтожил американскую установку.

Больше новостей о российских и зарубежных системах вооружения — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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