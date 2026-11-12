Размещение европейских военных на Украине после завершения конфликта может привести к продолжению боевых действий в более широких масштабах. Такое предупреждение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. По его мнению, планы «коалиции желающих» противоречат заявлениям европейских политиков о стремлении к миру.

Представитель Кремля обратил внимание на действия европейских стран во время переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, одновременно с дипломатическими консультациями участники коалиции объявили о подготовке военного контингента.

«[Это] будет означать дальнейшее продолжение войны, причём в более широких масштабах», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В Кремле считают, что подобные инициативы ставят под сомнение готовность европейских государств содействовать урегулированию конфликта. При этом представители ЕС продолжают добиваться участия в переговорах, поскольку будущие договорённости затронут безопасность всего континента.

Накануне переговоров в Абу-Даби страны «коалиции желающих» начали военные учения в Польше, посвящённые подготовке возможного международного контингента для Украины. Как сообщал Life.ru 7 ноября, в манёврах под руководством Великобритании и Франции планировалось задействовать около 2800 военнослужащих. Участники должны отработать переброску подразделений, организацию снабжения и взаимодействие между армиями.