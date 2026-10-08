«Разные измерения»: В Кремле объяснили, почему СНГ и ЕАЭС не сольются

СНГ, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества развиваются как самостоятельные объединения и не предполагают объединения в единый интеграционный формат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ЕАЭС, и ШОС, и СНГ — это совершенно отдельные самостоятельные процессы интеграции», — сказал представитель Кремля.

По его словам, несмотря на то что состав участников этих объединений частично пересекается, каждое из них действует на основе собственных документов, механизмов и договорно-правовой базы.

Песков подчеркнул, что поэтому интеграционные процессы в СНГ, ЕАЭС и ШОС следует рассматривать отдельно друг от друга.

Ранее он сообщал, что Владимир Путин в рамках саммита СНГ в Туркмении пообщается со всеми участниками встречи. Рабочий визит российского президента проходит 8–9 октября.