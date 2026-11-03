Русский язык считают важнейшей основой национального единства 91% россиян, а 92% регулярно общаются с представителями других народов. Такие результаты исследования ВЦИОМ представили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвящённом Дню народного единства.

Опрос показал, что 78% жителей страны не испытывают настороженности по отношению к людям другой национальности. На Северном Кавказе этот показатель достигает 87%. Меняется и отношение к межнациональным бракам. За пять лет доля россиян, положительно воспринимающих такие союзы, увеличилась с 21 до 31%.

Открывая встречу, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин напомнил, что в России веками живут более 190 народов, сохраняющих свои языки, религии и традиции. По его мнению, события 1612, 1812 и 1945 годов показали способность многонационального общества объединяться перед общими испытаниями. Именно такое единство он назвал основой России как государства-цивилизации.

Профессор кафедры государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Вардан Багдасарян сравнил страну с симфонией различных культур, объединённых общей историей и ценностями. Он подчеркнул, что День народного единства является самостоятельным праздником, а не заменой советского 7 Ноября. В его понимании дата объединяет сразу два смысла: единство многочисленных народов страны и осознание ими принадлежности к одному народу. Историк провёл параллель между событиями начала XVII века и преодолением кризисов 1990-х годов.

О том, как национальное многообразие проявляется на практике, рассказал Герой России, депутат Госдумы Эдуард Казымов, выпускник программы «Время героев». Участник СВО вспомнил, что в его подразделении служили представители разных народов, а общая задача и взаимная поддержка помогали военнослужащим доверять друг другу. По его словам, такое же единство ощущается в тылу, где россияне собирают гуманитарную помощь и поддерживают семьи бойцов.

«Нас объединяют традиции, культура, язык. Это единство мы чувствуем и на фронте, и в тылу», — подчеркнул Казымов.

Доцент философского факультета МГУ, кандидат философских наук Борис Межуев обратил внимание на особое понимание единства в российской традиции. По его мнению, общая территория, государство, историческая память и культура воспринимаются не как отдельные составляющие, а как взаимосвязанные части одного целого. Именно поэтому понятие «государство-цивилизация», считает философ, наиболее полно отражает многонациональную идентичность России.

Отдельной темой встречи стало языковое многообразие. Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов напомнил, что в стране насчитывается около 300 языков, в том числе 155 языков народов России. По приведённым им данным переписи, русским языком владеют 99,4% населения. При этом распространённое в регионах двуязычие позволяет сохранять местные языки и одновременно поддерживать общение между представителями разных национальностей.

Шаповалов подчеркнул, что сохранение русского языка имеет значение не только для повседневного общения, но и для передачи исторической памяти, культурных традиций и знаний следующим поколениям. В условиях цифровизации эта задача приобретает особую важность, поскольку язык помогает сохранять культурную самостоятельность в информационном пространстве.