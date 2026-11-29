«Разок тряхануть»: Трефилов возмутился недопуском российских фигуристов в Финляндию
Трефилов призвал наказать Финляндию за недопуск российских фигуристов
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал принять ответные меры в отношении Финляндии из-за недопуска российских фигуристов на этап международной серии Гран-при. В беседе с РИА «Новости» олимпийский чемпион объяснил решение финских властей нежеланием допускать к соревнованиям сильных конкурентов.
Подобные ограничения связаны с опасениями, что российские спортсмены займут призовые места на международных турнирах. Трефилов считает, что реакция на действия Хельсинки должна стать предупреждением для других государств.
«Вот Финляндия не допустила наших фигуристов — её надо тряхануть. Разок тряхануть, чтобы знали и другим неповадно было», — подчеркнул тренер.
Напомним, 17 ноября стало известно, что семеро российских фигуристов не смогут выступить на этапе Гран-при в Хельсинки. Среди них — чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратный чемпион России Евгений Семененко, а также Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Причиной стали новые ограничения на въезд россиян, которые вступили в силу 16 ноября и затронули даже спортсменов с нейтральным статусом.