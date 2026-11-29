Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал принять ответные меры в отношении Финляндии из-за недопуска российских фигуристов на этап международной серии Гран-при. В беседе с РИА «Новости» олимпийский чемпион объяснил решение финских властей нежеланием допускать к соревнованиям сильных конкурентов.

Подобные ограничения связаны с опасениями, что российские спортсмены займут призовые места на международных турнирах. Трефилов считает, что реакция на действия Хельсинки должна стать предупреждением для других государств.

«Вот Финляндия не допустила наших фигуристов — её надо тряхануть. Разок тряхануть, чтобы знали и другим неповадно было», — подчеркнул тренер.