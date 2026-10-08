Разрыв в пенсиях неработающих россиян достиг 24,7 тыс. рублей

Пенсии неработающих россиян в разных регионах в августе отличались почти на 25 тыс. рублей. К такому выводу пришёл ТАСС.

Самая высокая средняя выплата была у пенсионеров на Чукотке — 43 986 рублей. Минимальный показатель зафиксировали в Дагестане: 19 256 рублей. Разрыв между двумя регионами составил 24 730 рублей.

При этом средняя пенсия неработающих пенсионеров по стране достигла 25 849 рублей. Это на 380 рублей больше общего среднего показателя, который, по последним данным Социального фонда, составляет 25 469 рублей.

А ранее эксперт рассказала, что ошибки в трудовой книжке и индивидуальном лицевом счёте могут привести к тому, что часть стажа не учтут при назначении пенсии. Она посоветовала россиянам после 50 лет заранее проверить сведения в Социальном фонде России, не откладывая это до выхода на заслуженный отдых. Среди частых проблем эксперт назвала опечатки в фамилии, дате и месте рождения, отсутствие обязательных реквизитов, нечитаемые печати и незаверенные исправления в трудовой книжке.