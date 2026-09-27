Позиции канцлера Германии Фридриха Мерца оказались под давлением из-за курса Берлина по Украине и оборонной политике. Как пишет Neue Zürcher Zeitung, разногласия внутри страны и снижение поддержки правящей коалиции создают для главы правительства дополнительные сложности.

«Позиция Германии выглядит уже не такой устойчивой, как в начале пребывания Мерца на посту. А его внутриполитическая слабость всё больше становится фактором неопределённости для всей Европы», — говорится в статье.

По данным NZZ, ранее консерваторы и социал-демократы сохраняли согласие по вопросам поддержки Украины и укрепления оборонного потенциала. Однако после выборов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге — Передней Померании и Берлине этот консенсус оказался под вопросом.

Газета указывает, что изменения во внутренней политике Германии вызывают беспокойство и за пределами страны. Причина заключается в роли ФРГ как одного из ключевых поставщиков вооружений Украине и участника оборонных инициатив НАТО.

Кроме того, NZZ обращает внимание на размещение немецких военных в Литве. По мнению издания, сомнения в устойчивости курса Берлина могут влиять на восприятие Германии как надёжного партнёра.

Ранее основательница BSW Сара Вагенкнехт сделала прогноз, что Фридрих Мерц может покинуть пост канцлера Германии до католического Рождества. По её мнению, к 25 декабря Мерц уже не будет занимать должность канцлера. Вагенкнехт напомнила об итогах выборов в Саксонии-Анхальт. Там «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов и 39 из 83 мест в земельном парламенте. ХДС Мерца занял второе место.