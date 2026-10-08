Разведчик, шпионские игры и НАТО: Василий Копейкин получил вторую главную роль в карьере

Василий Копейкин получил вторую главную роль в своей карьере и сыграет российского разведчика в новом сериале «Югославия». Об этом 33-летний актёр рассказал в интервью Леди Mail.

Сейчас артист участвует в съёмках проекта режиссёра Михаила Морскова. Действие разворачивается в конце 1990-х годов накануне операции НАТО против Югославии.

«Это вторая моя главная роль, очень интересный герой — российский разведчик», — поделился Копейкин.

Его персонаж Максим — офицер российской военной разведки, который оказывается в центре опасной игры. По словам актёра, любая ошибка для героя может стоить жизни, а доверять нельзя даже ближайшему окружению.

Проект объединит элементы геополитического триллера и шпионской экшн-драмы. В актёрский состав также вошли Юрий Чурсин и Ника Здорик.

Первую большую главную роль Копейкин исполнил в сериале «Марик» Егора Бероева. Съёмки продолжались четыре месяца, а сам артист называл эту работу точкой отсчёта и переходом на новый профессиональный уровень.

Ранее Life.ru писал, что Копейкин вместе с Татьяной Рассказовой и Анной Панкратовой попал в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за участия в съёмках сериала «Марик». Проект снимали в том числе на территории ДНР.

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