Сбитые украинские беспилотники и захваченное вооружение становятся для российских разведчиков не только военными трофеями, но и материалом для создания собственных технических решений. В группировке войск «Север» действует специальная лаборатория, где специалисты разбирают поступившие образцы, изучают их электронную начинку и дорабатывают технику под задачи подразделений. Об этом ТАСС рассказал командир 74-го отдельного разведывательного батальона с позывным Гарпун.

По словам военнослужащего, российская разведка активно осваивает современные воздушные роботизированные комплексы и постоянно совершенствует своё техническое оснащение. Часть решений специалисты разрабатывают самостоятельно, а некоторые технологии изучают на примере техники противника. Полученные образцы проходят модернизацию, после чего их адаптируют под потребности подразделений.

«Чему-то учимся у противника, что-то перехватываем, модернизируем под себя, улучшаем, идём в ногу со временем, поэтому в любом случае разведка идёт всё равно впереди», — рассказал Гарпун.

Командир уточнил, что в лабораторию поступает как трофейная техника ВСУ, так и беспилотники, сбитые российскими военными. Специалисты разбирают аппараты и исследуют установленное на них оборудование. Отдельное внимание уделяется программному обеспечению: его изучают, чтобы выяснить, какие данные содержатся в системах управления и какие маршруты были заложены в аппараты.

Кроме того, российские разведчики анализируют электронные компоненты беспилотников, в том числе используемые спутниковые системы, установленные станции связи и рабочие частоты. Полученная информация помогает лучше понимать технические особенности украинских аппаратов и учитывать их при совершенствовании собственного оборудования.

«Соответственно, их тоже отдают на разборку, взламываем программы, смотрим то, что у них заложено, маршруты их движения. И начинка — какими спутниками пользуются, какие у них станции стоят, какие частоты. Всё это в нашей лаборатории ребята делают», — подчеркнул командир разведбата.

Ранее Life.ru писал, что российские военные захватили в Сумской области украинский наземный роботизированный комплекс «Лють 2.0». Как рассказал боец группировки «Север» с позывным Фанат, машину, которую ВСУ использовали для доставки боеприпасов, продовольствия и разведки местности, обнаружили операторы беспилотных систем. Российским военнослужащим удалось обездвижить бронированный колёсный робот и взять его в качестве трофея.