Трофей на колёсах: Боец «Севера» рассказал о захвате украинского робота «Лють 2.0»

Российские военные захватили в Сумской области украинский наземный роботизированный комплекс «Лють 2.0». Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Фанат.

По его словам, машину обнаружили операторы беспилотных систем. Робот использовался для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции ВСУ, а также для разведки местности.

«Расчёт войск беспилотных систем „Севера“, действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выявил и обездвижил украинский наземный колёсный боевой бронированный робот-беспилотник „Лють 2.0“», — сообщил Фанат.

Как утверждает военнослужащий, комплекс обездвижили ударом российского FPV-дрона БТ-40, после чего забрали с места. Часть корпуса и оборудования сохранилась, а трофей передали специалистам для изучения.

Фанат также заявил, что практически все исследованные элементы комплекса оказались иностранного производства из стран НАТО. Независимого подтверждения состава комплектующих пока нет.

«Лють 2.0» публично представили в 2024 году. Украинская сторона сообщала, что колёсная бронированная платформа вооружена пулемётом, имеет запас хода до 20 километров и предназначена для разведки и огневой поддержки пехоты.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские десантники остановили атаку ВСУ с применением вооружённых наземных роботов в Запорожской области. Два комплекса с пулемётами тогда были поражены ударными беспилотниками.