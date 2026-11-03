Обмен разведданными между американскими ведомствами и Конгрессом замедлился, а в отдельных случаях временно прекращался во второй президентский срок Дональда Трампа. Об этом Reuters рассказали восемь действующих и бывших чиновников и осведомлённых собеседников.

По их словам, законодатели ненадолго переставали получать доклады аппарата директора нацразведки после операции против Ирана в июне 2025 года и захвата Николаса Мадуро в январе 2026-го. Команда тогдашнего руководителя ведомства Тулси Габбард обвиняла конгрессменов в утечках.

Источники связывают сбои с конфликтом аппарата Габбард и ЦРУ. Управление сократило участие в подготовке совместных оценок Национального совета по разведке, продолжая передавать ему сведения. По утверждению собеседников, докладов стало меньше, среди них не было посвящённых войне с Ираном.

ЦРУ в ответ сообщило, что полноценно участвует в подготовке разведывательных оценок. В аппарате директора нацразведки заявили, что выпуск материалов совета остаётся близким к историческому уровню.

Часть аналитиков, утверждают источники, избегает выводов, противоречащих позиции Белого дома, опасаясь политических последствий. Бывшие чиновники предупреждают о риске неполной картины угроз. Габбард ушла в июне; её преемник Джей Клейтон восстановил брифинги Конгрессу об угрозах выборам.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. Американский президент объяснил это отсутствием необходимости в таком ударе. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного расширения американской военной операции против Ирана. СМИ сообщали, что Пентагон изучает несколько сценариев дальнейших атак, включая удары по энергетической инфраструктуре и объектам ядерной программы Исламской Республики.