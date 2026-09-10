Разведка Южной Кореи ищет тайного сына или дочь Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Южной Кореи утверждает, что у дочери лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э есть младший брат или сестра. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на южнокорейское ведомство.

Пол ребёнка пока неизвестен. При этом спецслужба продолжает выяснять, есть ли у Ким Чжу Э старший брат, о существовании которого ранее появлялись предположения. В южнокорейской разведке считают, что даже возможное наличие старшего брата не меняет нынешнюю картину с преемником Ким Чен Ына. По оценке спецслужбы, Ким Чжу Э сейчас находится на этапе фактического утверждения в качестве наследницы.

«В настоящее время национальная разведка считает, что Ким Джу Э рассматривается как наследница, и понимает, что у неё есть младший брат или сестра», — говорится в заявлении ведомства.

Дочь северокорейского лидера стала регулярно появляться вместе с отцом на публике с 2022 года. Она сопровождает его на крупных государственных и военных мероприятиях. СМИ КНДР при этом используют в отношении девочки формулировки, подчёркивающие её особое положение. Ким Чен Ын на учениях прокатился на новейшем танке вместе с наследницей.