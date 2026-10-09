Разведскандал потряс Европу: Арест экс-главы BND назвали «катастрофой»

Арест бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга вызвал тревогу среди европейских спецслужб. Один из сотрудников разведки ЕС назвал произошедшее «катастрофой для Германии и западных разведывательных служб», сообщает Politico. Reuters также пишет, что европейские партнёры опасаются последствий для обмена секретной информацией.

«Это катастрофа для Германии и западных разведывательных служб. Все в шоке. Масштабы происходящего огромны», — заявил собеседник Politico.

Ханнинга задержали 6 октября. Его подозревают в шпионаже, получении государственных секретов, попытке госизмены и работе в интересах иностранной разведки. Вместе с ним под стражу взяли его бывшего руководителя аппарата Манфреда Д. Следствие считает, что тот передал Ханнингу около двух тысяч документов, часть которых была засекречена.

По версии прокуратуры, бывший руководитель BND использовал полученные материалы при подготовке аналитики для иностранной спецслужбы. Сам Ханнинг обвинения отвергает, а его адвокат утверждает, что действия экс-разведчика не нанесли ущерба безопасности Германии.

Дело стало особенно болезненным для Берлина на фоне планов усилить BND. Немецкие власти обсуждают расширение возможностей внешней разведки, а скандал уже заставил союзников задуматься о безопасности передаваемых Германии секретных данных.

Ханнинг возглавлял BND с 1998 по 2005 год, а затем работал статс-секретарём МВД Германии. После задержания суд постановил оставить его под стражей на время расследования.