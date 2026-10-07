Две тысячи секретных документов: Экс-главу немецкой разведки Ханнинга отправили под стражу

Бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга заключили под стражу по делу о шпионаже и предполагаемой государственной измене. Следственный судья Федерального верховного суда ФРГ утвердил исполнение ордера на арест 80-летнего экс-главы спецслужбы.

Ханнинга задержали 6 октября по подозрению в шпионаже и разглашении государственных секретов. Генпрокуратура ФРГ также расследует в отношении него возможную агентурную деятельность в интересах иностранной разведки, получение сведений, составляющих гостайну, и покушение на государственную измену.

По версии следствия, в 2010 году Ханнинг договорился со своим бывшим руководителем аппарата Манфредом Д., что тот за деньги будет регулярно передавать ему закрытые сведения BND. До июня 2022 года экс-глава разведки мог получить около двух тысяч документов, многие из которых предназначались исключительно для внутреннего использования спецслужбой.

Следствие считает, что Ханнинг применял эти сведения в частной консалтинговой деятельности. Как минимум в одном эпизоде закрытая информация использовалась при подготовке аналитического материала для сотрудника иностранной структуры безопасности.

При этом Der Spiegel ранее сообщил, что следователи проверяют возможную связь Ханнинга с разведкой Азербайджана. В Баку отвергли причастность к делу. Адвокат экс-главы BND также заявил, что наличие у его клиента конфиденциальных документов не означает, что он передавал сведения во вред Германии или продавал их иностранным структурам.

Вместе с Ханнингом под стражу заключён Манфред Д. После работы с ним тот с 2012-го по март 2026 года возглавлял аппарат нескольких последующих руководителей BND и благодаря должности имел доступ к секретным материалам.

Нынешний скандал разгорелся буквально через несколько дней после громких заявлений действующего руководства немецкой разведки. 5 октября Life.ru рассказывал о словах главы BND Мартина Йегера об угрозе прямого вооружённого противостояния Германии и России. Он утверждал, что напряжённость между странами вышла на более опасный уровень.