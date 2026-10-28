Развёлся после рождения дочери: Новым возлюбленным Анны Чиповской оказался экс-муж Алфёровой

39-летняя актриса Анна Чиповская перестала скрывать отношения с новым избранником. Им оказался 36-летний артист МХТ имени Чехова Никита Бурячёк, за плечами которого уже два брака. Пара вместе появилась на гала-вечере журнала Fashion Paper, где влюблённые обнимались и целовались перед фотографами, сообщает Super.ru.

Новый возлюбленный Чиповской родом из Зеленогорска Красноярского края. Он окончил Новосибирский театральный институт, а затем перебрался в Москву и поступил в Академию Никиты Михалкова. Сейчас Бурячек служит в МХТ имени Чехова и снимается в кино.

Первой женой актёра была Анна Протоковило, с которой он познакомился ещё во время учёбы. Вместе они работали в новосибирском «Первом театре», однако после переезда Бурячка в столицу отношения закончились.

Позднее артист женился на актрисе Елене Алфёровой. Свадьба состоялась в августе 2023 года, а в апреле 2025-го у супругов родилась дочь Ли. Девочка появилась на свет в Бразилии, куда Алфёрова отправилась на роды. Однако уже осенью того же года актриса объявила о расставании с мужем.

Сама Чиповская в начале 2025 года рассталась с актёром Дмитрием Ендальцевым, с которым состояла в отношениях несколько лет. В 2024-м они тайно поженились, но сохранить брак не смогли.