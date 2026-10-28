Развёлся после рождения дочери: Новым возлюбленным Анны Чиповской оказался экс-муж Алфёровой
Анна Чиповская подтвердила роман с актёром Никитой Бурячком
Анна Чиповская и Никита Бурячек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chi_pa, buryachek_nikita
39-летняя актриса Анна Чиповская перестала скрывать отношения с новым избранником. Им оказался 36-летний артист МХТ имени Чехова Никита Бурячёк, за плечами которого уже два брака. Пара вместе появилась на гала-вечере журнала Fashion Paper, где влюблённые обнимались и целовались перед фотографами, сообщает Super.ru.
Новый возлюбленный Чиповской родом из Зеленогорска Красноярского края. Он окончил Новосибирский театральный институт, а затем перебрался в Москву и поступил в Академию Никиты Михалкова. Сейчас Бурячек служит в МХТ имени Чехова и снимается в кино.
Первой женой актёра была Анна Протоковило, с которой он познакомился ещё во время учёбы. Вместе они работали в новосибирском «Первом театре», однако после переезда Бурячка в столицу отношения закончились.
Позднее артист женился на актрисе Елене Алфёровой. Свадьба состоялась в августе 2023 года, а в апреле 2025-го у супругов родилась дочь Ли. Девочка появилась на свет в Бразилии, куда Алфёрова отправилась на роды. Однако уже осенью того же года актриса объявила о расставании с мужем.
Сама Чиповская в начале 2025 года рассталась с актёром Дмитрием Ендальцевым, с которым состояла в отношениях несколько лет. В 2024-м они тайно поженились, но сохранить брак не смогли.
Ранее Анна Чиповская призналась в нежелании жить в другой исторической эпохе. На премьере фильма «Холоп-3» актриса призналась, что её вполне устраивает современность и она не хотела бы оказаться в прошлом даже ради необычного опыта. По словам Чиповской, особенно комфортно ей жить в нынешнее время именно как женщине.