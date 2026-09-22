Развернули почти у Москвы: Около 200 пассажиров Georgian Airways застряли в Тбилиси

Рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву развернули в воздухе примерно за час до предполагаемого прилёта во Внуково. Об этом сообщает Mash со ссылкой на пассажиров рейса.

Пассажиры, которых вернули в аэропорт Тбилиси. Видео © Telegram / Mash

Самолёт вылетел из Тбилиси 21 сентября в 23:55 и направился в российскую столицу. Согласно опубликованному расписанию, рейс A9932 действительно должен был следовать из Тбилиси во Внуково.

Однако до Москвы борт не долетел и вернулся обратно. По словам пассажиров, после этого около 200 человек уже восемь часов остаются у гейта в аэропорту Тбилиси, среди них есть пожилые люди и пассажиры с инвалидностью.

Застрявшие утверждают, что представители авиакомпании к ним не выходят, а новое время отправления постоянно переносят. Также, по их словам, людям не предоставили воду и питание.

Пассажирам объясняют задержку тем, что аэропорт Внуково якобы не принимает самолёты. При этом утренний рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, запланированный на 10:00, в расписании значится как готовящийся к выполнению. Данные сервисов отслеживания рейсов также показывают его в расписании на 22 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, как сбой длительностью всего одну миллисекунду нарушил авиасообщение в Великобритании и затронул около двух тысяч рейсов. Проблема возникла в системе управления воздушным движением, из-за чего диспетчерам пришлось временно ограничить число самолётов в британском небе. Последствия быстро распространились по расписанию, вызвав массовые задержки и отмены.