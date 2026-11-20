Бывший директор предприятия ФСИН в Приамурье попытался скрыть многомиллионное имущество с помощью фиктивного развода. В результате государству достались активы и деньги на сумму более 147 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре.

Проверка показала, что семья бывшего руководителя ФГУП «Амурское» ФСИН России тратила значительно больше, чем официально зарабатывала. Чтобы замаскировать своё реальное имущественное положение и избежать претензий антикоррупционных органов, супруги формально расторгли брак.

После этого четыре объекта недвижимости стоимостью свыше 120 млн рублей переоформили на связанных с семьёй людей. Ещё один актив — автомобиль дороже 10 млн рублей — зарегистрировали на близкого родственника.

Кроме того, бывшие супруги успели продать три квартиры в Московской области и Краснодарском крае. Прокуратура потребовала взыскать с них ещё 17,4 млн рублей — сумму, соответствующую стоимости этого жилья.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В общей сложности в доход государства обратили имущество и денежные средства на сумму более 147 млн рублей. Право собственности Российской Федерации на недвижимость и автомобиль уже зарегистрировано.

Известно, что бывший директор предприятия ранее был осуждён за растрату бюджетных средств. Именно после проверки расходов его семьи прокуратура добилась изъятия дорогостоящих активов.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Челябинской области, где у бывшей сотрудницы ФНС изъяли имущество на 21 млн рублей. Часть недвижимости и автомобиль она также оформляла на родственников, пытаясь скрыть свои реальные доходы. Суд признал требования прокуратуры обоснованными.