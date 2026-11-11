Сменил команду: Начальника челябинской ИК арестовали за передачу контроля зэкам
Начальника ИК-18 в Челябинской области арестовали до 10 января 2027 года
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Начальника исправительной колонии № 18 в Челябинской области отправили в СИЗО до 10 января 2027 года. Руководитель учреждения проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Начальника ИК-18 в Челябинской области арестовали до 10 января 2027 года. Видео © Telegram / Челябинский Следком
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения. При этом процессуальный вопрос в отношении ещё одного участника расследования пока остаётся открытым.
«Следствие намерено также ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта», — уточнили в ведомстве.
Руководителя ИК-18 задержали 10 ноября в результате совместной операции сотрудников регионального УФСБ и Главного управления собственной безопасности ФСИН. В отношении него возбудили дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ.
По версии следствия, начальник учреждения фактически доверил часть контроля над заключёнными осуждённому, обладавшему высоким статусом в преступной иерархии. Кроме того, должностное лицо предположительно предупреждало его о предстоящих проверках и предоставляло возможность свободно передвигаться по территории колонии.
Ранее Life.ru сообщал о задержании начальника ИК-18 и одного из отбывающих там наказание заключённых. Второго фигуранта подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Операцию провели сотрудники ФСБ совместно с подразделением собственной безопасности ФСИН.