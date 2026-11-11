Начальника исправительной колонии № 18 в Челябинской области отправили в СИЗО до 10 января 2027 года. Руководитель учреждения проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Начальника ИК-18 в Челябинской области арестовали до 10 января 2027 года. Видео © Telegram / Челябинский Следком

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения. При этом процессуальный вопрос в отношении ещё одного участника расследования пока остаётся открытым.

«Следствие намерено также ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта», — уточнили в ведомстве.

Руководителя ИК-18 задержали 10 ноября в результате совместной операции сотрудников регионального УФСБ и Главного управления собственной безопасности ФСИН. В отношении него возбудили дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ.

По версии следствия, начальник учреждения фактически доверил часть контроля над заключёнными осуждённому, обладавшему высоким статусом в преступной иерархии. Кроме того, должностное лицо предположительно предупреждало его о предстоящих проверках и предоставляло возможность свободно передвигаться по территории колонии.