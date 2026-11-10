В Челябинской области силовики задержали начальника исправительной колонии № 18 и одного из заключённых, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Операцию провели сотрудники собственной безопасности ФСИН совместно с региональным управлением ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

«Сотрудниками ГУСБ ФСИН России во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий задержаны начальник исправительной колонии № 18 ГУФСИН России по Челябинской области и один из осуждённых, отбывающий наказание в учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности и занятии высшего положения в преступной иерархии. С обоими задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинений.