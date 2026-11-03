В Калужской области арестовали заместителя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования и ещё троих человек по делу о хищении более миллиона рублей. По версии следствия, деньги выводили через завышение объёмов медицинских исследований, а чиновник помогал согласовывать выплаты за взятку. Об этом сообщили региональные управления СК и прокуратуры.

Предполагаемая схема действовала с января по июль 2026 года. Руководитель медицинского учреждения, связанного с благотворительным фондом, и его сотрудники указывали в документах завышенное количество проведённых ультразвуковых исследований. На основании этих сведений организация получала оплату по системе ОМС.

Заместитель руководителя территориального фонда, как считают следователи, обеспечивал приоритетное согласование заявленных объёмов. За содействие он получил от представителя благотворительной организации взятку в размере более 210 тысяч рублей.

Общий ущерб от предполагаемых махинаций превысил миллион рублей. Нарушения выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с контролирующими органами Калужской области.

Четверым фигурантам предъявили обвинения в зависимости от их роли в мошенничестве в особо крупном размере, получении и даче взятки в крупном размере. Прокуратура поддержала ходатайство следствия о заключении обвиняемых под стражу, и суд отправил всех четверых в СИЗО.

Следователи продолжают собирать доказательства и проверяют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности. Виновность фигурантов предстоит установить суду.

Ранее Life.ru сообщал о задержании пластического хирурга на Камчатке по делу о мошенничестве на 1,2 миллиона рублей. По версии следствия, заведующий отделением районной больницы завышал стоимость операций и присваивал часть полученных от пациенток денег.