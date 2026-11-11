Заместитель директора военно-патриотического парка «Патриот» по эксплуатации Алексей Павлюков полностью признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Арестованный руководитель также выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Вину признал полностью. Готов сотрудничать со следствием», — рассказал собеседник агентства.

Павлюков находится под стражей с начала октября. Ранее Мосгорсуд рассмотрел жалобу на избранную ему меру пресечения и признал арест законным.

Заместитель руководителя парка стал одним из фигурантов масштабного расследования предполагаемых коррупционных схем в учреждении. Вместе с ним правоохранители задержали первого заместителя гендиректора Сергея Федосова, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере.