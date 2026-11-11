Замдиректора парка «Патриот» Павлюков признал вину по делу о коррупции
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Заместитель директора военно-патриотического парка «Патриот» по эксплуатации Алексей Павлюков полностью признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Арестованный руководитель также выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Вину признал полностью. Готов сотрудничать со следствием», — рассказал собеседник агентства.
Павлюков находится под стражей с начала октября. Ранее Мосгорсуд рассмотрел жалобу на избранную ему меру пресечения и признал арест законным.
Заместитель руководителя парка стал одним из фигурантов масштабного расследования предполагаемых коррупционных схем в учреждении. Вместе с ним правоохранители задержали первого заместителя гендиректора Сергея Федосова, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Ранее Life.ru сообщал, что генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев также признал вину по делу о получении особо крупной взятки. По данным правоохранительных органов, руководитель дал признательные показания во время допроса. Следствие связывает предполагаемое незаконное вознаграждение с контрактами на обслуживание объектов парка.