Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину на допросе

Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания во время допроса по делу о получении особо крупной взятки. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом Васильев пока остаётся в статусе подозреваемого — обвинение ему ещё не предъявлено. Ему вменяют получение 18 млн рублей по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Хамовнический районный суд Москвы отправил руководителя «Патриота» под домашний арест. Мера пресечения действует до 5 декабря. Следствие считает, что Васильев мог получить деньги от гендиректора и учредителя компании «Гермес» Евгения Мариева в виде процента от оплаты работ по контрактам.

В рамках этого же расследования ранее были задержаны первый заместитель гендиректора парка Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков. Федосов проходит по делу об особо крупном мошенничестве, Павлюков — о получении особо крупной взятки.

Под домашний арест также отправлены несколько других фигурантов. Среди них Евгений Мариев, гендиректор управляющей компании «БСМ» Владимир Наюн и предприниматель Евгений Зелькин.

Ранее Life.ru сообщал, что Хамовнический суд отправил Васильева под домашний арест до 5 декабря. Васильева подозревают по эпизоду о получении 18 млн рублей от гендиректора и учредителя компании «Гермес» Евгения Мариева. По версии следствия, деньги могли быть процентом от фактической оплаты работ по контрактам парка.