Голливудской актрисе Джессике Альбе предстоит раскошелиться даже после официального развода с продюсером Кэшем Уорреном. Суд округа Лос-Анджелес обязал звезду «Фантастической четвёрки» выплатить бывшему супругу ещё 577 481 доллар, сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

На этот раз под раздел попали пенсионные накопления актрисы, сформированные в рамках корпоративной программы её компании HonorBar Inc. По законодательству Калифорнии средства, накопленные супругами за время брака, могут считаться совместно нажитым имуществом.

Окончательная сумма ещё может измениться в зависимости от инвестиционных доходов или убытков. При этом Уоррен вправе самостоятельно решить, получить ли все деньги сразу или перевести их на собственный пенсионный счёт.

Ещё в феврале 2026 года Альба согласилась отдать экс-супругу три миллиона долларов в качестве компенсации при разделе имущества. Эту сумму договорились перечислить двумя равными платежами.

Напомним, Джессика Альба объявила о расставании с Кэшем Уорреном в январе 2025 года. Будущие супруги познакомились на съёмках «Фантастической четвёрки» в 2004-м, а спустя четыре года поженились. Несмотря на распад 16-летнего брака, пара сохранила совместную опеку над тремя детьми.

Между тем в конце октября стало известно о распаде ещё одной голливудской семьи. Звезда «Субстанции» Маргарет Куолли подала на развод с музыкальным продюсером Джеком Антоноффом после трёх лет брака. В отличие от Альбы и Уоррена, супруги рассчитывают обойтись без затяжных судебных разбирательств.