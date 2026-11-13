Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям города из-за сохраняющихся проблем с электроснабжением на фоне атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. По его словам, ситуация остаётся тяжёлой: из-за повреждений и восстановительных работ город периодически недополучает от 25 до 50% необходимой электрической мощности. При этом гарантировать стабильную подачу света в ближайшее время власти не могут.

В своём Telegram-канале глава региона объяснил, что энергетики продолжают восстанавливать повреждённые объекты. Однако ситуация осложняется новыми атаками на энергосистему, из-за чего доступные объёмы электричества постоянно меняются.

«Кроме того, энергосистема продолжает подвергаться атакам. Поэтому прогнозировать её работу на длительный срок сейчас невозможно», — подчеркнул губернатор.

Развожаев призвал севастопольцев с пониманием относиться к ограничениям электроснабжения. Он пояснил, что имеющуюся мощность приходится распределять прежде всего с учётом потребностей критически важных объектов, от которых зависит жизнедеятельность города.

Речь идёт в том числе о больницах, объектах водоснабжения и других учреждениях, бесперебойная работа которых необходима для безопасности жителей. Из-за ограниченного объёма поступающей электроэнергии обеспечить одновременно всех потребителей пока невозможно.

Проблемы с электроснабжением в Севастополе продолжаются с конца октября. Ранее город уже сталкивался с масштабными отключениями после повреждения энергетической инфраструктуры за пределами региона. Специалистам неоднократно приходилось вводить ограничения, а затем пересматривать их по мере изменения ситуации в сетях.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 9 ноября в Севастополе вновь ввели временные ограничения электроснабжения из-за перегрузки сетей за пределами региона. Тогда энергетики использовали график «два через шесть»: жители отдельных районов получали электричество на два часа, после чего следовали шесть часов ограничений. В компании «Севастопольэнерго» предупреждали, что из-за нестабильности энергосистемы полуострова возможны дополнительные отключения. Ночью того же дня подачу света успели восстановить всем потребителям, однако утром ограничения пришлось вернуть.