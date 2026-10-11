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Опубликовано 11 октября, 06:19

Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в Бразилии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yankovsky88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yankovsky88

В бразильском Салвадоре задержали гражданина России, находившегося в международном розыске. По данным Секретариата общественной безопасности штата Баия, мужчина пытался наладить поставки оружия и боеприпасов местным преступным группировкам.

Операцию «Артемида» провели утром 10 октября в районе Агуас-Кларас. В ней участвовали сотрудники объединённой группы по борьбе с организованной преступностью штата Баия (FICCO), военная полиция и представители Интерпола. До приезда в этот штат россиянин побывал в других регионах Бразилии.

Бразильские власти считают, что мужчина планировал создать в стране сеть распространения оружия, боеприпасов и наркотиков. Он находился в розыске по красному уведомлению Интерпола. Имя задержанного не раскрывается.

В Секретариате общественной безопасности утверждают, что в России мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками и использование поддельного документа.

После задержания россиянина доставили в управление федеральной полиции в Салвадоре. Теперь бразильские власти готовятся взаимодействовать с российскими судебными органами по вопросу его экстрадиции.

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Ранее в турецкой Аланье задержали гражданина России Марата Дрейзина, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Операцию провели сотрудники Управления безопасности Антальи совместно с местной прокуратурой.

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Артём Гапоненко
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