Украина с географической точки зрения уже стала другой страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможных изменениях страны по итогам мирного урегулирования.

«Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли кто может это отрицать», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предрёк Украине изменение её формы после заключения мирного соглашения. Американский президент выразил уверенность в успешном завершении конфликта и заявил о близости Москвы и Киева к договорённостям.