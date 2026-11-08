Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с прогнозами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20 в американском Майами. По его словам, организация подобных визитов связана с серьёзными логистическими сложностями.

«Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами», — заявил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

В качестве примера Песков привёл поездку российской делегации на трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Несмотря на относительно небольшое расстояние, перелёт занял девять часов. Пресс-секретарь подчеркнул, что при подготовке международных встреч приходится учитывать множество подобных обстоятельств.

Так он ответил на вопрос, может ли Путин отправиться в США после предполагаемых переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Как сообщал Life.ru, подготовка возможной трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая ведётся в преддверии саммита АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Между тем декабрьская встреча «Большой двадцатки» уже обсуждается на дипломатическом уровне. Ранее Life.ru рассказывал, что в МИД России рассчитывают на восстановление равноправного международного диалога благодаря саммиту G20 в Майами. Замглавы ведомства Александр Панкин сообщил, что Москва участвует в подготовке итоговой декларации форума совместно с партнёрами по БРИКС и другими государствами.