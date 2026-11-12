Мальчик получил травму глаза во время представления в омском цирке: сотрудники учреждения несколько раз направили лазерный луч ему прямо в лицо, пытаясь выявить нарушителей порядка среди зрителей. Об этом сообщает SHOT.

Во время представления работники цирка водили лазерными указками по рядам. В результате луч несколько раз попал в глаза мальчику. После окончания программы он пожаловался на режущую боль, а правый глаз сильно покраснел.

Родители отвели сына в кабинет неотложной помощи. Врачи подтвердили раздражение глаза. В администрации цирка заявили, что применяемые лазерные устройства якобы безопасны. Отец мальчика не согласился с такой оценкой и обратился с жалобой. Действия цирка квалифицировали как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Учреждению выдали предостережение.

Ранее на ярмарке округа Ориндж в американском Миддлтауне произошёл инцидент, который едва не обернулся трагедией. Во время циркового номера супружеская пара циркачей Ана Даса Тавера и Эдвин Куэрво Ранхель исполняли опасный трюк. Женщина должна была поразить арбалетной стрелой мишень, которую держал её партнёр. Однако в последний момент снаряд отклонился от траектории и вонзился мужчине в шею.