В Ростове-на-Дону завели дело из-за тигра, кинувшегося в зрительный зал в цирке
Обложка © Telegram / Ростов главный
В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело после того, как в цирке тигр перепрыгнул через ограждение арены прямо в зрительный зал. Об этом сообщает СУСК России по Ростовской области. Предстоит провести экспертизу, а также допросить руководство цирка и очевидцев.
«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в тексте.
Напомним, в цирке-шапито династии Довгалюк в Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул через упавшую ограду прямо в зрительный зал. Среди присутствовавших началась паника. Дрессировщики оперативно эвакуировали людей и поймали тигра за ошейник. Пострадавших нет.
