В Ростове-на-Дону завели дело из-за тигра, кинувшегося в зрительный зал в цирке

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело после того, как в цирке тигр перепрыгнул через ограждение арены прямо в зрительный зал. Об этом сообщает СУСК России по Ростовской области. Предстоит провести экспертизу, а также допросить руководство цирка и очевидцев.