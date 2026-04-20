В Ростове-на-Дону завели дело из-за тигра, кинувшегося в зрительный зал в цирке

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело после того, как в цирке тигр перепрыгнул через ограждение арены прямо в зрительный зал. Об этом сообщает СУСК России по Ростовской области. Предстоит провести экспертизу, а также допросить руководство цирка и очевидцев.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в тексте.

Напомним, в цирке-шапито династии Довгалюк в Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул через упавшую ограду прямо в зрительный зал. Среди присутствовавших началась паника. Дрессировщики оперативно эвакуировали людей и поймали тигра за ошейник. Пострадавших нет.

