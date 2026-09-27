«Ребёнку будет легче»: Вассерман объяснил, почему родители сами должны учить детей чтению

Родителям стоит самим заниматься обучением детей чтению, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он в беседе с изданием «Подъём» прокомментировал планы Минпросвещения изменить программу детских садов и сделать больший акцент на воспитании.

«Я считаю, что знакомиться с родной историей и культурой удобнее, когда ты уже умеешь читать. Я научился читать на четвёртом году жизни. Научился благодаря родителям, когда им надоело читать мне вслух. И думаю, что опыт моих родителей годится и для всех прочих родителей», — рассказал он

По словам известного интеллектуала, родители могут проделать эту работу самостоятельно. Если ребёнок научится читать, ему затем будет легче в дошкольной и школьной жизни.

Вассерман также заявил, что при изменении требований к детским садам необходимо учитывать ожидания от будущих первоклассников. По его мнению, между подходами разных ведомств может возникнуть несоответствие.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что дошкольное образование ждёт пересмотр стандартов. Ведомство готовит обновление Федерального государственного образовательного стандарта и Федеральной программы дошкольного образования. Акцент сместят с заучивания букв и цифр на знакомство детей с родной культурой, литературой и обычаями. По словам Кравцова, при подготовке изменений планируется усилить связь детских садов с семьями в вопросах воспитания. Министр назвал это главным условием защиты будущего детей.