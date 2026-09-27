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Регион
Опубликовано 27 сентября, 14:08

«Ребёнку будет легче»: Вассерман объяснил, почему родители сами должны учить детей чтению

Вассерман посоветовал родителям самостоятельно учить детей чтению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skolova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skolova

Родителям стоит самим заниматься обучением детей чтению, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он в беседе с изданием «Подъём» прокомментировал планы Минпросвещения изменить программу детских садов и сделать больший акцент на воспитании.

«Я считаю, что знакомиться с родной историей и культурой удобнее, когда ты уже умеешь читать. Я научился читать на четвёртом году жизни. Научился благодаря родителям, когда им надоело читать мне вслух. И думаю, что опыт моих родителей годится и для всех прочих родителей», — рассказал он

По словам известного интеллектуала, родители могут проделать эту работу самостоятельно. Если ребёнок научится читать, ему затем будет легче в дошкольной и школьной жизни.

Вассерман также заявил, что при изменении требований к детским садам необходимо учитывать ожидания от будущих первоклассников. По его мнению, между подходами разных ведомств может возникнуть несоответствие.

Не уроки, а игры и сказки: Кравцов объяснил, почему детсад – это не подготовка к школе
Не уроки, а игры и сказки: Кравцов объяснил, почему детсад – это не подготовка к школе

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что дошкольное образование ждёт пересмотр стандартов. Ведомство готовит обновление Федерального государственного образовательного стандарта и Федеральной программы дошкольного образования. Акцент сместят с заучивания букв и цифр на знакомство детей с родной культурой, литературой и обычаями. По словам Кравцова, при подготовке изменений планируется усилить связь детских садов с семьями в вопросах воспитания. Министр назвал это главным условием защиты будущего детей.

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Юлия Сафиулина
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