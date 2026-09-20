Ребёнок и мужчина ранены после ночной атаки 43 БПЛА на Воронежскую область

Два человека, в том числе ребёнок, получили ранения средней тяжести в результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Мальчика 2012 года рождения доставили из пригородного района в областную детскую больницу. В другом муниципалитете под Воронежем госпитализировали мужчину 1989 года рождения. Обоим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«По предварительной информации, два жителя региона получили ранения средней тяжести. Из пригородного района в областную детскую больницу доставлен мальчик 2012 года рождения. В другом муниципалитете под Воронежем госпитализирован мужчина 1989 года рождения», — сообщил Гусев.

За ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 43 беспилотника над тремя городскими округами и девятью районами Воронежской области. После этого в регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА.

В трёх пригородных районах при падении обломков повреждены крыши, остекление и фасады ряда домов, а также несколько автомобилей. Ещё в одном муниципалитете фрагменты беспилотников посекли фасад и кровлю нескольких построек и грузовой транспорт.

Ранее Life.ru сообщал, что обломки 23 БПЛА повредили семь домов и автомобили в Воронежской области. Тогда, по предварительным данным, пострадавших среди жителей не было.