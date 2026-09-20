В Лыткарине развернули оперштаб после атаки БПЛА на жилой дом

Оперативный штаб развернули в подмосковном Лыткарине после ночной атаки беспилотников, в результате которой был повреждён многоквартирный дом. Об этом сообщил глава муниципалитета Константин Кравцов.

Штаб разместили на базе микроавтобуса непосредственно на месте происшествия. Жители, чьё имущество пострадало, могут обратиться туда лично.

«На месте происшествия на базе микроавтобуса развернут оперативный штаб», — написал Кравцов.

Кравцов также заявил, что при необходимости жильцам предоставят временное размещение, медицинскую и психологическую помощь.

Ранее Life.ru писал о последствиях массированной атаки БПЛА на Московскую область. По данным губернатора Андрея Воробьёва, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах региона.