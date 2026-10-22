Ребёнок не стартап, а детство не дедлайн: Психолог ответила, почему дети теряют интерес к занятиям

Перегруженное расписание и стремление родителей как можно раньше научить ребёнка всему необходимому могут привести к усталости и потере интереса даже к любимым занятиям. Детям нужно время для свободной игры, фантазии и отдыха, рассказала Life.ru психолог, популяризатор хюгге-философии, основатель эко-отеля «Поле» Марина Смирнова.

Сегодня многие родители хотят, чтобы дети как можно раньше освоили всё и сразу: в пять лет читали, в шесть писали, в семь говорили на нескольких языках. Это связано с тем, что мы так боимся упустить время, что заполняем каждую минуту полезными занятиями: кажется, чем больше ребёнок успеет сейчас, тем успешнее будет его будущее. Но у детства есть свои этапы. Ребёнок не может развиваться по расписанию, которое мы для него составили. Ранние достижения — не единственный показатель развития и точно не гарантия того, что человек вырастет счастливым и уверенным. Марина Смирнова Психолог, популяризатор хюгге-философии, основатель эко-отеля «Поле»

По словам эксперта, когда занятий слишком много, ребёнок устаёт, капризничает и быстро теряет интерес к тому, что раньше нравилось. Родители в итоге расстраиваются: вкладывают силы и деньги, а встречаются с незаинтересованностью ребёнка. Но дело часто не в лени, а в потребности просто отдохнуть. Детская психика нуждается в свободном пространстве не меньше, чем во впечатлениях.

«Я хочу поговорить о детской игре. Помните, как мы играли? Для целого мира хватало палочки или камешка. Спичка становилась принцессой, листочек — платьем. Мы сами придумывали истории, смотрели на облака и видели замки. Так рождалась фантазия», — подчёркивает психолог.

Сегодня у детей больше возможностей, но меньше поводов придумывать самостоятельно, если каждую минуту занимают мультфильмы и готовые сюжеты. Смирнова не призывает отказываться от технологий. Важно, чтобы готовые впечатления не вытесняли собственные. Чтобы оставалась возможность скучать, исследовать, удивляться. Скука иногда становится началом творчества, подчёркивает специалист.

Игра — не пустая трата времени. В ней ребёнок учится договариваться, справляться с чувствами, пробовать разные роли, принимать решения. Он проживает то, что пока не умеет объяснить словами. В свободной игре не нужно соответствовать ожиданиям взрослого, правильно отвечать или получать пятёрку. Можно ошибаться, начинать заново, менять правила.

«Что делать родителям? Уважать детство. Не сравнивать своего ребёнка с другими и не требовать того, к чему он ещё не готов. Оставлять в расписании место для прогулок, фантазии, самостоятельных игр. Иногда гулять без цели, замечать муравьёв, слушать птиц, собирать листья. Подготовка к будущему заключается не только в знании букв и цифр. Это способность слышать себя, проявлять любопытство, находить решения и чувствовать радость от жизни», — подчёркивает психолог.

Одна из важных родительских задач — не заполнить все детское пространство собой и своими ожиданиями, а оставить в нём место для самого ребёнка. Детство — это не подготовка к жизни, а тоже жизнь, и воспринимать это надо так. У ребёнка должно быть время прожить её по-настоящему.

Определённого возраста, когда талант ребёнка становится очевиден, не существует. Способности раскрываются постепенно, по мере того как человек накапливает знания и опыт, берётся за новые занятия. Школьные оценки и успехи в отдельных предметах могут быть одним из ориентиров, однако они не дают полного представления о способностях ребёнка. Оценка показывает результат в конкретной дисциплине, а талант предметными рамками не ограничивается. Подробнее — в материале Life.ru.