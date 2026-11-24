Девятилетний мальчик получил сотрясение мозга и травмы лица после занятия с нейропсихологом в детском центре «Перемена» в подмосковном Королёве. Родители утверждают, что специалист применил к ребёнку силу. Сам он, по данным Telegram-канала Baza, объяснил произошедшее сопротивлением мальчика занятиям.

Влад оказался в центре по рекомендации психолога. Ранее он учился в Турции, а после перехода в российскую школу столкнулся с трудностями адаптации. Родителям посоветовали пройти с ребёнком несколько занятий у нейропсихолога.

Отец привёз сына к специалисту по имени Лев. Примерно через полчаса мальчик отказался продолжать занятие и сказал, что ему неприятен педагог. По словам семьи, после этого специалист силой усадил ребёнка, повалил его на пол и удерживал, нанося удары.

Специалист, который применил силу к ребёнку. Фото © Telegram / Baza

Когда отец забрал Влада, тот сильно плакал и не мог объяснить, что произошло. У мальчика шла кровь, он жаловался на головную боль. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, повреждения губы и носа.

Родители обратились в полицию. Сначала было возбуждено уголовное дело, однако позднее постановление отменили. Материалы перевели в административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ о побоях, но и его впоследствии прекратили.

В качестве основания указали отсутствие умысла на избиение ребёнка. Согласно этой версии, травмы мальчик получил самостоятельно, когда сопротивлялся занятиям. Родители с таким выводом не согласны и добиваются пересмотра дела, а также привлечения специалиста к ответственности.