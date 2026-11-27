Возраст, к которому относят окончание детства, могут пересмотреть с учётом влияния цифровизации. Среди экспертов, в том числе представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обсуждается вариант, при котором этот период будет завершаться не в 18, а в 21 год. Об этом заявил декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

«Сейчас обсуждается вопрос экспертами, в том числе Всемирной организации здравоохранения и нашими коллегами, о том, насколько мы готовы говорить о том, что детство заканчивается в 18 лет. То есть вопрос уже стоит о том, что давайте подумаем. Возможно, в условиях цифровизации оно может заканчиваться и в 21», — сказал Зинченко на международном конгрессе «Ценность дружбы в истории российской цивилизации».

При этом сам психолог не поддерживает такую инициативу.

В официальных материалах ВОЗ подростковый возраст определяется как период от 10 до 19 лет. Конвенция ООН о правах ребёнка, в свою очередь, относит к детям лиц младше 18 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Минздрав подготовит рекомендации для педагогов и медицинских психологов по выявлению признаков зависимости детей от смартфонов и других цифровых устройств. Отдельные рекомендации также планируется разработать для родителей и воспитателей детских садов.